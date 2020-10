Para conter coronavírus, Israel aprova lei que limita protestos de rua, cujo principal alvo é Netanyahu

O Parlamento israelense aprovou, na noite de quarta-feira (30), uma lei que, no âmbito das novas restrições adotadas contra o coronavírus, reprime as manifestações que há meses têm como alvo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

A nova legislação proíbe que os israelenses realizem protestos a mais de 1 km de suas casas - os deslocamentos estarão restritos à compra de alimentos e de remédios. A medida, segundo o governo, tem como objetivo a redução dos casos de Covid-19, mas opositores e críticos ao premiê israelense classificam a decisão como uma tentativa de silenciar os atos, principalmente os que se concentram ao redor da residência oficial de Netanyahu.

- pelas quais ele está sendo julgado - e sua resposta à pandemia. De acordo com as últimas pesquisas no país, cerca de somente um quarto da população confia na gestão de Netanyahu, e as manifestações que reúnem milhares de pessoas nas ruas pedem a renúncia do premiê.