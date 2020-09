Trump anuncia a distribuição de 150 milhões de testes rápidos nas próximas semanas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (28), um plano que prevê a distribuição de 150 milhões de testes para o coronavírus em todo o país. Segundo o republicano, até agora já foram conduzidos mais de 100 milhões de exames para a doença.

vírus da China "Em um período curto de tempo, meu governo construiu o sistema de testagem mais avançado do mundo, como nunca houve antes. No início da pandemia, não havia teste para o", disse, durante pronunciamento no jardim da Casa Branca.

Trump voltou a atribuir o avanço no número de casos de coronavírus no país a maior disponibilidade de testes para diagnóstico da doença. "Não há razão para ficar alarmado", assegurou.

O republicano afirmou que, nas últimas semanas, as internações porcCovid-19 caíram 48%. Segundo ele, quatro vacinas experimentais para o vírus estão no estágio final das pesquisas clínicas. "Mais de 100 milhões de doses de vacina estarão prontas antes do fim do ano", garantiu.

O vice-presidente americano, Mike Pence, disse que os país deve ter alta no número de infecções nos próximos dias, mas que isso é resultado de mais testes. "Nós vamos, de uma vez por todas, acabar com o coronavírus", destacou