Manifestantes são presos em protesto contra Lukashenko em Minsk

Centenas de mulheres pedindo a saída do presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, protestaram na capital Minsk neste sábado (26), dando continuidade às manifestações que vem ocorrendo no país desde o início de agosto. A polícia bloqueou o centro da cidade e prendeu mais de 60 manifestantes, de acordo com a organização de direitos humanos Viasna. Alguns dos presos foram perseguidos pela polícia em pátios de construção onde tentavam se refugiar, disse a Viasna.