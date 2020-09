Estados Unidos ultrapassam 200 mil mortes por Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os Estados Unidos superaram nesta terça-feira (22), a marca de 200 mil mortes em decorrência da Covid-19. O fato ocorre seis semanas antes da eleição presidencial em que Donald Trump tenta a reeleição contra o democrata Joe Biden.

usou a tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas Trump, que tem sido muito criticado por boa parte dos norte-americanos pela forma como geriu a crise sanitária,, nesta terça-feira, para criticar o que chamou de "vírus chinês" e culpar a China pela pandemia.

Trump pediu pela retomada da atividade econômica. Até o momento, 8,6 milhões de norte-americanos já foram infectados pelo novo coronavírus. O país é o mais atingido em número de mortes, seguido por Brasil, com 137 mil, e Índia, com 88 mil. Os dados são do levantamento em tempo real produzido pela Universidade Johns Hopkins. Mesmo assim, em várias ocasiões,

Anthony Fauci é um dos que tem discordado da avaliação do presidente norte-americano O diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos,sobre o momento da Covid-19 no país. Para Fauci, as estatísticas atuais são "perturbadoras" e é necessário que se reduzam os números da doença nos EUA.