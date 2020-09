EUA impõe sanções a hackers ligados ao governo iraniano

Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira (17), sanções a um grupo de hackers supostamente ligado ao ministério de Inteligência do Irã. "Escondido por trás de uma empresa de fachada, a Rana Intelligence Computing Company, o governo do Irã empregou uma campanha de malware que teve como alvo dissidentes iranianos, jornalistas e empresas internacionais do setor de viagens", diz o comunicado do Tesouro norte-americano.