OMS alerta para 'taxas alarmantes de transmissão' do coronavírus na Europa

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, alertou os governos do continente contra a redução do período de quarentena para pessoas potencialmente expostas ao novo coronavírus. Em entrevista coletiva, Kluge afirmou que "mesmo uma ligeira redução na duração da quarentena" poderia ter um efeito significativo na disseminação do vírus, quena região este mês.