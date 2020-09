Fauci discorda de Trump, e diz que estatísticas sobre Covid-19 são 'perturbadoras'

Diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci discordou publicamente nesta sexta-feira (11), da avaliação do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre o momento da Covid-19 no país. Fauci comentou que as estatísticas atuais são "perturbadoras" e insistiu na importância de se reduzir os números da doença em solo norte-americano.