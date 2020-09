Não sei por que a família Bolsonaro se preocupa tanto comigo, diz Alberto Fernández

O presidente argentino, Alberto Fernández, afirmou, em uma entrevista a uma emissora local na noite desta quarta-feira (2), que não sabe por que "a família Bolsonaro está tão preocupada comigo".

A declaração foi uma resposta a tuítes recentes do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Horas mais cedo, o filho do presidente brasileiro afirmara, por meio das redes sociais, que o que estava acontecendo na Argentina devido à longa quarentena era uma "calamidade" e que o país tinha sido "destruído por seu governo socialista em poucos meses".

Não é a primeira vez que Eduardo faz críticas ao governo Fernández. No último dia 22, quando a Argentina declarou que a telefonia celular e os serviços de internet eram de interesse nacional e, por conta disso, não poderiam ter suas tarifas aumentadas até 31 de dezembro, Eduardo fez diversas postagens para afirmar que a Argentina estava se transformando numa "nova Venezuela".

"A Argentina de Fernández e Kirchner está tomando medidas semelhantes às da Venezuela de Chávez e de Maduro".

Na entrevista realizada na residência de Olivos, Fernández afirmou que a relação do Brasil com a Argentina "é indissolúvel", mas que não conhece os Bolsonaros e só estava falando do presidente brasileiro porque "vocês (os jornalistas) estão me perguntando".

"A família Bolsonaro está muito preocupada comigo e com a Argentina, não sei, creio que vocês teriam de perguntar a razão à família Bolsonaro", disse o mandatário.

Em quase nove meses de governo, Alberto Fernández não manteve nenhum diálogo com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O brasileiro não esteve em sua posse, não o telefonou para cumprimentá-lo e até hoje não manteve nenhuma conversa com seu par argentino.

Durante a campanha eleitoral argentina, Jair Bolsonaro apoiou a reeleição do então presidente Mauricio Macri abertamente e afirmou que "se a turma da Cristina Kirchner, que é a mesma do Maduro, ganhar na Argentina, vamos ter no Rio Grande do Sul uma nova Roraima, com irmãos argentinos imigrando para cá".

Fernández - que tem a ex-presidente Cristina Kirchner, como vice - venceu o pleito em primeiro turno.

Antes de ser eleito, o argentino chegou a responder ao brasileiro de modo duro, antes de ser eleito. Ele afirmou que os ataques de "um misógino e um violento", como classificou Bolsonaro, deveriam ser celebrados. Em mais de uma ocasião, ainda, defendeu a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chegou a visitá-lo na prisão.

Depois de eleito, Fernández deixou de fazer críticas abertas a Bolsonaro, mas não se interessou por cultivar a relação. Ele demorou mais de seis meses, por exemplo, para receber o novo embaixador argentino em Brasília, Daniel Scioli -o encontro aconteceu há poucos dias.

Indagado em entrevista recente pela Folha sobre a razão da falta de diálogo entre os dois países, o chanceler argentino, Felipe Solá, disse que não havia "clima político para um encontro entre os dois", devido ao modo completamente diferente como Brasil e Argentina estavam lidando com a pandemia.

"Aqui estamos priorizando a vida, a saúde", disse Solá.

