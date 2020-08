Torcedores do Newell's Old Boys fazem carreata pedindo a volta de Messi

Centenas de torcedores do Newell's Old Boys, na Argentina, organizaram uma caravana de veículos colorida e barulhenta na quinta-feira (27), com o lema "Seu sonho, nossa esperança", pedindo a volta de Lionel Messi ao clube onde jogou nas categorias de base, antes de se transferir para o Barcelona.

veículos de imprensa da Argentina e da Espanha começaram a veicular a notícia de que Messi quer deixar o Barcelona. diretoria do clube se manifestou e disse que trabalha pela manutenção do craque. Na terça-feira (25),Segundo o canal TyC Sports e o diário Olé, ambos da Argentina, e o diário espanhol Marca, o camisa 10 enviou um comunicado à diretoria do clube sobre o seu desejo de deixar a Catalunha. No dia seguinte, a

A crise de Messi com o Barcelona incentivou os torcedores de "La Lepra", como são conhecidos, a invadir as ruas de Rosário, cidade natal do craque, empolgados, com suas bandeiras vermelha e preta, embora o clube não pareça ter muitas condições de contratá-lo.

"É inevitável que todos no Newell's mantenham o sonho de que Messi jogue aqui por alguns meses e talvez isso aconteça, mas não devemos perder de vista o que ele representa, temos de ser realistas. É complicado", declarou o artilheiro do Newell's, Ignacio Scocco, ex-atacante do Internacional.

Os torcedores começaram a carreata do estádio El Coloso "Marcelo Bielsa", no Parque Independência, e se dirigiram até o Monumento à Bandeira Argentina, local habitual de confraternizações populares, às margens do rio Paraná. Messi possui importantes investimentos imobiliários na cidade e na região, que fica 300 km ao norte de Buenos Aires.

Para manter as medidas sanitárias devido à Covid-19, que já causou quase 8 mil mortes, com mais de 370 mil casos no país, os torcedores não realizaram caminhadas, mas levavam bandeiras nos carros e faziam barulho com suas buzinas e tambores. Messi sempre disse que adoraria voltar ao clube de Rosário onde começou no futebol ainda criança e do qual se declarou torcedor, embora o destino imediato do atacante pareça continuar sendo a Europa. O Manchester City, comandado pelo técnico espanhol Pep Guardiola, parece ser o mais cotado para ficar com o jogador.

O retorno do craque parece algo muito distante, mas pelo menos sob o ponto de vista financeiro, Messi pode ajudar o Newell's. O clube argentino poderia se beneficiar de uma eventual transferência do jogador, em decorrência de uma cláusula que lhe dá um porcentual de 0,66% da venda. Mas caso o atacante faça um acordo com o Barcelona e tenha o contratado rescindido, o time argentino não irá receber nada pela transferência.

Messi deixou o clube aos 13 anos, apesar de a diretoria querer mantê-lo na época. Sua família se mudou para a Espanha, onde o Barcelona decidiu investir pesado no garoto, inclusive com tratamento médico para ele crescer. Há anos, o argentino está entre os maiores jogadores do futebol mundial.

Folhapress