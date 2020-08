Tropas do governo bielorrusso detêm 29 jornalistas que cobriam protestos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Tropas bielorrussas detiveram ao menos 29 jornalistas nacionais e estrangeiros que cobriam manifestações contra o governo em dois pontos da capital, Minsk, nesta quinta-feira (27), segundo informações da Folhapress.

As prisões aconteceram nas praças da Liberdade e da Independência. Não há números confirmados, mas bielorrussos ouvidos pela reportagem falam em cerca de 20 no primeiro local e 9 no segundo.

Segundo o Ministério do Interior, o objetivo era checar "documentação que ateste a legalidade da atuação profissional" dos repórteres. "Serão libertados jornalistas dos meios de comunicação registrados, bem como jornalistas estrangeiros acreditados no Ministério das Relações Exteriores", afirmou.

Os repórteres levados para a delegacia tiveram que desligar seus telefones e ficaram incapacitados de cobrir os protestos, onde manifestantes também foram cercados e detidos.