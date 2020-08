Com hospitais lotados devido ao coronavírus e à megaexplosão, Líbano estuda impor duas semanas de lockdown

megaexplosão que devastou mais da metade da capital libanesa, Beirute, O sistema de saúde do Líbano está "à beira do abismo", afirmou, nesta segunda-feira (17), o ministro da Saúde, Hamad Hassan. Segundo ele, os hospitais estão saturados com a chegada de pacientes com Covid-19, que se somam aos feridos nadeixando mais de 300 mil desabrigados, 200 mortos e 6 mil feridos. Além disso, a estrutura de vários hospitais foi danificada.

"Declaramos hoje um estado de alerta geral e precisamos de uma decisão corajosa para fechar o país por duas semanas", disse o ministro. Para Hassan, "o perigo real é a disseminação (do coronavírus) dentro da sociedade", já que os leitos de UTI em hospitais públicos e privados estão lotados.

"Todos devem estar em alerta máximo e tomar as mais rígidas medidas de prevenção", disse o ministro. "Estamos enfrentando um verdadeiro desafio, e os números registrados no último período são chocantes."

No domingo (16), o país registrou um recorde de 439 novos casos e seis mortes em um período de 24 horas. Com isso, o Líbano chegou a um total de 8.881 casos e 103 mortes por Covid-19, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. Nesta segunda-feira, o número de casos estava em 9.337 e o de mortes em 105.