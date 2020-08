Após aumento de casos de Covid-19, governo determina uso obrigatório de máscaras em Bruxelas

A partir desta quarta-feira (12), o uso de máscaras de proteção tornou-se obrigatório em todos os lugares públicos de Bruxelas, capital da Bélgica. Devido ao aumento no número de casos do novo coronavírus, o governo local decidiu estender a medida que determinava o uso de máscaras em locais fechados, em vigor desde 11 de julho.

Na última semana, a capital belga, que abriga as sedes da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e tem cerca de 1,2 milhão de habitantes, registrou uma média de 600 novos casos diários, nível que a coloca entre as cidades mais afetadas da Europa.

"O uso de uma máscara que cubra o nariz e a boca é, portanto, obrigatório para qualquer pessoa de 12 anos ou mais nos locais públicos e nos locais privados acessíveis ao público", diz o comunicado do governo. Pessoas que estejam em ambientes de alimentação, como restaurantes, podem deixar o equipamento de lado enquanto comem.

A norma prevê exceções para praticantes de atividades esportivas e de trabalhos que exijam esforço físico na via pública. Também exime as pessoas com algum tipo de deficiência que não podem usar máscara ou protetor facial.

Até esta quarta-feira, a Bélgica registrava mais de 75 mil casos e 9.885 mortes por Covid-19, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.