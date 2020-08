Pandemia se agrava na Venezuela e ameaça profissionais de saúde

Próxima à fronteira com a Colômbia, a cidade de Maracaibo, na Venezuela, é uma das mais castigadas pela pandemia do coronavírus. Com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, a capital do estado de Zulia vê tanto a população de 1,6 milhão de habitantes quanto os profissionais de saúde serem atingidos pela Covid-19.

"Nós simplesmente não estamos dando conta, e nossos colegas estão morrendo", diz à reportagem a médica Dianela Parra, que integra a ONG Colegio de Medicos. A associação registrou nos últimos dias as mortes de três profissionais, que se somam a outras seis vítimas entre trabalhadores de saúde desde o início da crise. Cinquenta médicos e enfermeiros já foram infectados.

Os primeiros casos foram confirmados no país em 13 de março. Os números do governo chavista apontam que o país contabiliza 26,8 mil casos e 229 mortes, e o estado Zulia, com 3.674 contaminações e 57 óbitos, é a segunda região mais atingida, atrás da área metropolitana de Caracas, com 5.015 casos e 40 mortos.

O Brasil, o segundo país mais afetado pela pandemia no mundo, registra 484 mortes por milhão de pessoas. Com os dados oficiais, Zulia soma 15 mortes por milhão de habitantes - na Venezuela toda, são 8 por milhão.

Médicos independentes concordam que Maracaibo e a capital são as mais afetadas, mas contestam as cifras. "Calculamos que a curva está subindo em um volume muito maior do que mostram os dados oficiais", afirma o infectologista Julio Castro Méndez, com base em informações de colegas, relatos e fotos.

governo de Nicolás Maduro parou de divulgar informações epidemiológicas. Ele chefia a associação Medicos Por la Salud, criada em 2014, quando oO grupo mantém estimativas e informações sanitárias no site https://www.encuestanacionaldehospitales.com/.

A desconfiança com os dados fez com que a ONG Human Rights Watch (HRW) e a Universidade Johns Hopkins publicassem um comunicado conjunto pedindo transparência ao governo venezuelano sobre os dados da doença e a entrada de ajuda humanitária nas zonas mais afetadas.

Maduro fez um apelo à oposição por um cessar-fogo para a um "acordo humanitário" O texto afirma que "o número de infectados seguramente é muito maior do que as cifras divulgadas pelo governo devido à escassa disponibilidade de testes confiáveis, falta total de transparência e perseguição a profissionais da saúde e jornalistas que questionem a versão oficial". Em abril,com o objetivo de facilitar os esforços de combate ao novo coronavírus.

Em Maracaibo, explica Castro Méndez, "quase não há como diagnosticar a doença, porque os únicos laboratórios que fazem o teste de detecção do vírus estão em Caracas". "É preciso enviar as amostras para a capital, e muitas se perdem no caminho. Além disso, há muita gente morrendo em casa ou nos hospitais por questões respiratórias sem que se saiba a razão. Elas tampouco são testadas. Acreditamos que seja devido ao vírus, que está atacando de forma exponencial."

De acordo com relatos à HRW de profissionais de saúde que não quiseram se identificar, a situação em centros médicos de Maracaibo, como o Hospital Universitário, já passou do limite. Além da falta de leitos de UTI e de ar-condicionado nos locais, eles relatam que o suprimento de água é intermitente e que profissionais e pacientes são obrigados a levar lençóis, máscaras, luvas e comida, porque esses itens inexistem nos centros médicos.

O fato de enfermeiros terem de comprar o próprio material de proteção é agravado pela média dos salários desses profissionais em Zulia: US$ 6 (R$ 32,00) por mês, enquanto uma máscara para evitar o contágio custa US$ 1. Assim, diz a parlamentar de Maracaibo Nora Bracho, membro da Assembleia Nacional e do partido Un Nuevo Tiempo, enfermeiros e médicos vêm se demitindo em grande número por medo de contaminação.

Mercado de Las Pulgas foi um dos focos de transmissão em Maracaibo