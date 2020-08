Candidata derrotada e líder da oposição da Bielorrússia foge para a Lituânia

Dois dias após a reeleição de Alexander Lukashenko, no poder há 26 anos, para a presidência da Bielorrússia, sua principal rival no pleito e líder da oposição, Svetlana Tikhanouskaya, anunciou que deixou o país. Em meio à repressão aos protestos contra o presidente reeleito, que questionam a lisura do pleito e chegaram a registrar a morte de um manifestante, Svetlana anunciou nesta terça-feira (11), que se refugiou na Lituânia.