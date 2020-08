Primeiro-ministro do Líbano renuncia em meio a protestos após explosão em Beirute

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com informações da Dow Jones Newswires

O primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, anunciou nesta segunda-feira (10) sua renúncia ao posto. Em meio a uma crise econômica, Diab ficou ainda mais fragilizado no cargo após a grande explosão ocorrida há alguns dias no porto de Beirute, que provocou uma onda de protestos e insatisfação popular.

Segundo a agência AFP, o chefe do governo, que se apresenta como independente, responsabilizou a classe política tradicional por seus fracassos. Diab criticou a "corrupção" que levou a "este terremoto que atingiu o país" durante o discurso de despedida.

"Hoje, estou anunciando a renúncia deste governo", disse ele em um discurso televisionado dirigido aos libaneses. A explosão da semana passada deixou mais de 150 mortos e milhares de feridos.