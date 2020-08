Explosão no Líbano causa ferimentos leves em funcionários da embaixada do Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

explosão que atingiu nesta terça-feira (4) a capital do país Funcionários da embaixada do Brasil no Líbano sofreram ferimentos leves com a, Beirute.

Interlocutores no governo disseram à reportagem que alguns servidores da missão diplomática na cidade relataram ferimentos por estilhaço. Até o momento, há informações da hospitalização de apenas uma pessoa, a esposa de um dos funcionários que atuam na embaixada -trata-se de um quadro leve.

Entre diplomatas, adidos e contratados locais, há cerca de 20 pessoas que trabalham na representação. Diplomatas brasileiros ainda estão fazendo uma averiguação mais detalhada sobre os danos patrimoniais causados pela grave explosão, que deixou dezenas de mortos e milhares de feridos na capital libanesa.

O Itamaraty já recebeu relatos de que as residências de alguns dos funcionários foram afetadas, com relatos de portas arrancadas pelo impacto, além de vidros estilhaçados. Houve ainda casos em que paredes das edificações chegaram a ceder. Os imóveis residenciais mais danificados, disse à reportagem um interlocutor, ficam no bairro de Achrafieh, a cerca de três quilômetros do local da explosão.

O Ministério das Relações Exteriores também recebeu informações de Beirute de que o centro cultural da embaixada e a própria sede da missão diplomática foram impactados pela explosão -a extensão dos danos patrimoniais nesses locais ainda não é conhecida.

A residência do embaixador do Brasil em Beirute, por ficar em local mais distante da explosão, foi menos afetada, segundo relatos.

Em nota, o Itamaraty informou que o governo brasileiro solidariza-se com o povo e o governo do Líbano pelas vítimas e feridos decorrentes das graves explosões. A pasta disse estar acompanhando os acontecimentos com atenção e que "não há, até o momento, notícia de cidadãos brasileiros mortos ou gravemente feridos".

O telefone de plantão consular da embaixada do Brasil em Beirute, informa o ministério, está disponível para informações sobre a situação de brasileiros no país pelo número +961 701 083 74. O núcleo de assistência a brasileiros do Itamaraty em Brasília também está à disposição para informações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h (horário de Brasília), pelos telefones +55 (61) 2030-8820; +55 (61) 2030-6756 e +55 (61) 2030-6753 e pelo email dac@itamaraty.gov.br.

Nos demais horários, a orientação é que se contate o telefone do plantão consular da Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania do Itamaraty pelo número +55 (61) 98197-2284.