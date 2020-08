A caminho de Washington e Nova York, tempestade Isaías deixa um morto na Carolina do Norte

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Com ventos de até 110 km/h, a tempestade tropical Isaías atingiu o nordeste dos Estados Unidos na manhã desta terça-feira (4). Cidades como Washington, Nova York e Filadélfia poderão ter fortes chuvas e enchentes nas próximas horas, segundo meteorologistas.

Antes classificada como furacão, Isaías chegou à costa via Carolina do Norte, perto de Ocean Isle, às 23h10min (0h10 em Brasília) de segunda-feira (3), com ventos de 140 km/h. Ele perdeu força durante a madrugada, conforme avançou pela terra. Barreiras contra enchentes foram montadas em Nova York para barrar o avanço da água.

A passagem da tempestade matou ao menos uma pessoa, que estava em um estacionamento de trailers em Bertie County, na Carolina do Norte. Mais de 600 mil casas e empresas ficaram sem energia elétrica.

Na manhã desta terça-feira, seu epicentro estava no estado da Virgínia, a cerca de 160 km de Washington. Se movia a 54 km/h em direção ao norte, com ventos de até 110 km/h, segundo o NHC (Centro Nacional de Furacões dos EUA).

Os meteorologistas alertaram para fortes chuvas e marés de tempestade, o que implica risco de inundações de até 1,5 metro de profundidade. Um alerta de tornado estava em vigor em 30 condados da Carolina do Norte, e há avisos de perigo na costa entre a Carolina do Sul e o Maine, que faz fronteira com o Canadá.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, declarou estado de emergência diante da possível chegada do ciclone, pedindo aos moradores que ficassem longe das estradas.

Isaías havia sido rebaixado de furacão de categoria 1 para uma tempestade tropical depois de contornar a Flórida, sem causar grandes problemas, mas ganhou força ao se aproximar da Carolina do Norte. Um fenômeno atmosférico se torna um furacão de categoria 1 quando excede ventos de 119 km/h, de acordo com a escala Saffir-Simpson, composta por cinco níveis de força. Abaixo disso, é considerado uma tempestade tropical.

Em sua passagem pelo Caribe, Isaías deixou um morto em Porto Rico, um território associado aos Estados Unidos. Também causou pequenos danos na República Dominicana e nas Bahamas.