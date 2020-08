Após 75 anos, mundo segue sob a sombra da bomba nuclear

Neste exato momento, há 3.720 ogivas nucleares prontas para emprego no mundo, 1.800 delas em alerta máximo, podendo ser disparadas em questão de minutos. Há 75 anos, o primeiro dos dois únicos artefatos usados numa guerra explodiu sobre Hiroshima, um vibrante porto no sul do Japão. A cidade foi destruída, e por volta de 40% dos seus 350 mil habitantes morreram, metade incinerada imediatamente.

O ataque ocorreu no dia 6 de agosto de 1945. Três dias depois, uma segunda explosão, sobre Nagasaki, ajudaria a selar o fim da Segunda Guerra Mundial.

A "Little Boy", menininho em inglês, era uma bomba tosca em seu desenho. O modelo usado em Nagasaki ("Fat Man", homem gordo) ter inaugurado a Era Atômica num teste feito nos EUA 21 dias antes do primeiro ataque.

O plano original, desenhado pelo Comitê de Alvo do comando militar norte-americano em maio de 1945, apontava Kyoto como alvo. A antiga capital japonesa, cidade milenar coalhada de templos, havia sido designada para o primeiro ataque por seu peso simbólico.

Entretanto, o secretário da Guerra, Henry Stimson convenceu o presidente Harry Truman de que seria mais difícil trabalhar com os japoneses no pós-guerra se tal ícone fosse vaporizado. Assim, sobrou para Hiroshima. Nagasaki também não era o primeiro alvo. Um ataque com bombas incendiárias a Yahata cobriu de fumaça a região de Kokura, o alvo inicial.

Os números são imprecisos, mas nos dois bombardeios morreram em torno de 200 mil pessoas. Sob critérios atuais, das Convenções de Genebra de 1949 e de seus protocolos adicionais de 1977, as explosões foram crimes de guerra.

Elas feriram os três princípios da lei atual, que não existia na Segunda Guerra Mundial (1939-45). Primeiro, o de distinguir alvos militares para não atacar civis. Segundo, o da proporcionalidade ao considerar mortes de civis de forma colateral. Terceiro, o da precaução, visando evitar tais vítimas.

Os norte-americanos até tentaram disfarçar, com Truman chamando Hiroshima de "base militar". O fato é que as fábricas de munição e unidades militares locais ficavam na periferia da cidade, que teve seu centro como marco zero da bomba. É lá que ainda hoje é visível o resquício público do ataque, a icônica estrutura do domo de ferro destruído de um antigo centro de exposições. Dos mortos nos dois ataques, apenas cerca de 10% eram militares.

Um argumento dos defensores da ação é de que quase 1 milhão de vidas de soldados norte-americanos e talvez até 10 milhões de japonesas foram salvas ao evitar uma invasão do arquipélago nipônico. A explicação, porém, soa falaciosa por não haver aferição possível. Além disso, há elementos de sobra, nos arquivos de Washington, acerca da intenção de maximizar o impacto psicológico da bomba.

Guerra Fria gerou corrida armamentista