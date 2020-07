Turquia aprova lei que aumenta controle do governo sobre redes sociais

A Turquia adotou, nesta quarta-feira (29), uma lei de regulação das mídias sociais que reforça o controle das autoridades sobre as plataformas. Para defensores da liberdade de expressão, a nova regra vai aumentar a censura no país e pode contribuir para calar dissidentes e a oposição.

A regulamentação foi aprovada pelo Parlamento turco com o apoio dos congressistas do Partido Justiça e Desenvolvimento (AKP), do presidente Recep Tayyip Erdogan - a coalizão governista, formada também por uma sigla nacionalista menor, tem maioria no Legislativo.

A lei requer que sites de mídia social estrangeiros que possuam mais de um milhão de usuários diários - como Twitter e Facebook - tenham representantes baseados na Turquia para responder às autoridades sobre o conteúdo postado, e inclui prazo de 48 horas para remover materiais que forem considerados inadequados.

As empresas também terão que armazenar na Turquia os dados de seus usuários no país, o que levantou dúvidas sobre a privacidade. Pelas novas regras, as companhias estão sujeitas a pagar multas de até US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões), ter os anúncios bloqueados ou a banda larga cortada em até 90%, o que na prática restringe o acesso.

Com a maioria da mídia tradicional tendo passado para o controle do governo na última década, os turcos têm recorrido às mídias sociais e a pequenos meios de comunicação para buscar vozes críticas e notícias independentes.

Erdogan pediu para "colocar ordem" nas redes sociais