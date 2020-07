Trump desiste de postura mais moderada em relação à pandemia de Covid-19 e volta a defender uso de cloroquina

A mudança de atitude de Donald Trump envolvendo a pandemia durou pouco. Nesta terça-feira (28), o presidente dos Estados Unidos voltou a criar polêmica sobre o novo coronavírus ao transmitir informações erradas sobre os tratamentos e se apresentando como uma vítima de ataques injustos sobre sua gestão da crise sanitária.

imunologista Anthony Fauci Em abril, ele tuitou pela demissão do médico. pesquisas de intenção de voto apontam o democrata Joe Biden como favorito. Visivelmente cansado durante uma coletiva de imprensa, Trump mostrou seu descontentamento com a popularidade doe de outros cientistas do gabinete de crise da presidência contra a pandemia."Eles são muito respeitados, mas ninguém gosta de mim, deve ser por causa da minha personalidade", declarou Trump. A declaração ocorre a menos de 100 dias das eleições presidenciais e em um momento em que as

Na noite de terça, o Twitter removeu um vídeo publicado por Trump contendo informações falsas sobre o novo coronavírus. De acordo com um porta-voz da rede social, ouvido pela agência de notícias AFP, os tuítes e o vídeo violavam a política de desinformação sobre a Covid-19. O mesmo vídeo foi excluído pelo Facebook sob a justificativa de que compartilhava informações falsas sobre curas e tratamentos para a doença.

pressões de pacientes ou parentes para prescrever remédios sem comprovação científica. Justiça para não receitar o medicamento. Médicos brasileiros, inclusive, foram à As imagens do vídeo mostravam um grupo de médicos fazendo afirmações falsas sobre a pandemia do novo coronavírus. Diziam, por exemplo, que máscaras não são necessárias para conter a doença e que "existe um tratamento" para a Covid-19: a hidroxicloroquina. Pesquisa recente da Associação Paulista de Medicina, mostra que 48,9% de quase 2 mil profissionais entrevistados em todo o Brasil relataram

Após ser questionado sobre o porquê da insistência no uso da hidroxicloroquina, Trump afirmou que tem "lido muito" sobre o medicamento e que o tema estava politizado. "Quando recomendo algo, vocês gostam de dizer 'não usem'", completou.

Em razão do efeito dos resultados de pesquisas de opinião sobre as eleições presidenciais de novembro, Trump vinha mudando a narrativa sobre a pandemia. Ele reconheceu a gravidade da crise sanitária, pediu à população que usasse máscara e alardeou sua relação excelente como os especialistas do grupo que presta assessoria à Casa Branca.

Depois de uma melhora, a pandemia ganhou ainda mais força nos Estados Unidos. Segundo levantamento da agência de notícias britânica Reuters, 1,3 mil pessoas morreram no país apenas na terça-feira, no maior número desde maio. Seis Estados - Arkansas, Califórnia, Flórida, Oregon e Texas - bateram o recorde diário de óbitos.

Presidente dos EUA acusa Anthony Fauci de ter impulsionado o vírus pra prejudicar reeleição