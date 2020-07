Presidente do Chile, Sebastián Piñera faz ampla reforma ministerial após meses de crise

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

aprovar uma polêmica lei de retirada de fundos de pensão. O presidente chileno, Sebastián Piñera, trocou seis dos 24 ministros nesta terça-feira (28), em uma tentativa de fortalecer o governo após membros da coalizão que o apoia terem se juntado à oposição na semana passada para

A segunda reforma de gabinete em nove meses - e a quinta desde o início do mandato - envolveu quase todo o círculo político interno do presidente. As trocas foram nas pastas de Interior, Relações Exteriores, Defesa, Desenvolvimento Social, Secretaria-Geral do Governo e Secretaria-Geral da Presidência.

Os novos indicados têm em comum um perfil mais conservador que seus predecessores. "Convoco este novo gabinete e toda a coalizão Chile Vamos a começar um novo capítulo para o nosso governo e para o nosso país, com um verdadeiro espírito construtivo, convicção, unidade, fé e esperança", disse Piñera durante a cerimônia de posse, em Santiago.

atos em todo o país contra a desigualdade social e por melhores serviços públicos A aprovação da lei que permite aos cidadãos sacar 10% do saldo dos fundos de pensão é a derrota política mais recente do líder de centro-direita, que vive uma crise desde outubro de 2019, quando protestos devido à da alta da tarifa do metrô da capital chilena se transformaram em. Segundo a proposta, a retirada funcionará como um auxílio emergencial para conter os impactos econômicos da pandemia - o governo é fortemente criticado pela demora em agir neste tema.

O agora ex-ministro do Interior Gonzalo Blumel, espécie de braço direito de Piñera, aceitou deixar o cargo por não ter conseguido deter a rebelião dos parlamentares governistas, cujo apoio à proposta de retirada das aposentadorias foi determinante para a aprovação da lei. Ele foi substituído pelo ex-senador Víctor Perez, membro do partido de ultradireita União Democrata Independente (UDI), que se torna assim o terceiro ministro do Interior em nove meses.

O ex-senador Andrés Allamand foi nomeado para o Ministério de Relações Exteriores; o ex-deputado e presidente do partido Renovação Nacional, Mario Desbordes, assumiu a Defesa. Karla Rubilar deixou a Secretaria-Geral de Governo e assumiu o Ministério do Desenvolvimento; o ex-deputado Jaime Bellolio a substituiu no cargo. Por fim, Cristián Monckeber foi nomeado para a Secretaria-Geral da Presidência.

Derrubada do sistema de pensões é tema central da crise chilena

Pelo sistema chileno, aposentadorias são geridas por entidades privadas, as Administradoras de Fundos de Pensão (AFP)

MARTIN BERNETTI/AFP/JC