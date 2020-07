Quinto país com mais casos de coronavírus, África do Sul decide fechar escolas até o fim de agosto

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou, na quinta-feira (23), o fechamento de todas as escolas públicas do país a partir da próxima semana. A medida é uma tentativa de impedir a disseminação do coronavírus no país, o mais atingido da África na atual pandemia e que tem visto uma explosão de casos desde o início de julho.

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, a África do Sul é o quinto país com mais infectados no mundo. Nesta sexta-feira (24), tem 408 mil casos confirmados da doença, com 6,1 mil mortes.

Ramaphosa afirmou que a decisão foi tomada por precaução. Em seu anúncio, ele disse que todas as escolas irão fechar na segunda-feira (27) e a maioria dos alunos seguirá em casa até o dia 24 de agosto.

As exceções são os estudantes da 12ª série (semelhante ao 3º ano do ensino médio no Brasil) e os da 7ª série (semelhante à 7ª série do ensino fundamental brasileiro). O primeiro grupo deve voltar para a aula já no dia 3 de agosto, enquanto o segundo vai retornar a partir do dia 10. Não está claro ainda o que acontecerá com as escolas particulares do país.