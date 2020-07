China ordena que EUA fechem consulado em Chengdu, após decisão sobre Houston

Pequim ordenou o fechamento do consulado dos Estados Unidos em Chengdu, no sudoeste chinês,. Em comunicado, o ministério de Relações Exteriores da China disse que informou a embaixada americana em Pequim na manhã desta sexta-feira (24) da ordem para que o consulado em Chengdu encerre todas as operações e atividades. A China não deu detalhes sobre o prazo para o fechamento. A embaixada dos Estados Unidos em Pequim não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.