África do Sul tem 10 mil casos ao dia, e Índia bate recorde de contaminações por Covid-19

A África do Sul superou pela primeira vez a marca de 10 mil novos casos em um único dia. Com isso, o número total de casos chegou a 187.977, de longe o maior em todo o continente africano, que soma aproximadamente 450 mil infectados.

As infecções na África do Sul continuam subindo na província de Gauteng, onde está localizada a cidade de Johannesburgo e a capital, Pretoria. Autoridades de saúde locais já reportaram preocupação com a alta ocupação dos leitos nos hospitais públicos.

A Índia reportou novo recorde de contaminações nas 24 horas entre sábado (4) e domingo (5), com 24.850 dizgnósticos, elevando o número total de casos para 673.165. A Índia é o quarto país com maior número de contaminações por coronavírus, atrás de Estados Unidos, Brasil e Rússia. O número de vítimas fatais chegou a 19.268.

O Conselho Indiano de Pesquisa Médica informou na semana passada que estabeleceu prazo até 15 de agosto - dia da independência da Índia - para desenvolver uma vacina contra o coronavírus, pedindo a pesquisadores que inscrevam voluntários para ensaios até 7 de julho. A cientista chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS), Soumya Swaminathan, disse em entrevista no sábado, ao jornal indiano The Wire, que alguns resultados da fase 1 da pesquisa estariam disponíveis apenas em agosto, "se tudo correr conforme o planejado".

Na Austrália, o estado de Victoria, um dos mais afetados pela Covid-19, registrou 74 novos casos neste domingo, após anunciar no sábado o número recorde de 108 novas infecções. O salto levou o primeiro-ministro estadual Daniel Andrews a fechar nove blocos de moradias públicas no centro da cidade, onde vivem 3 mil pessoas e 27 estão infectadas.

Andrews disse que os residentes terão seu aluguel dispensado pelas próximas duas semanas e receberão pagamentos pontuais de 750 a 1.500 dólares australianos (US$ 520 a US$ 1.040). O governo também deve providenciar a entrega de alimentos e suprimentos médicos para os moradores.

A Coreia do Sul registrou mais de 60 novos casos de covid-19 neste domingo, pelo terceiro dia consecutivo. O número total de ocorrências no país, assim, chegou a 13.091, com 283 mortes. O Centro de Controle e Prevenção de doenças informou que dos novos casos, 43 eram pacientes infectados localmente e o restante referente a pessoas que chegaram de viagens internacionais.