Reino Unido reabre bares depois de três meses fechados devido à pandemia

Após o setor de hospitalidade da Inglaterra, incluindo bares e restaurantes, ter reaberto pela primeira vez em mais de três meses, o secretário de Saúde do país, Matt Hancock, afirmou, neste domingo (5), que a grande maioria das pessoas se portou da forma "certa". A avaliação é que a reabertura dos bares no sábado (4) não sobrecarregou os serviços de emergência, como se temia durante os preparativos para a flexibilização do bloqueio.

De modo geral, os londrinos pareceram respeitar as regras, ainda que em alguns locais a quantidade de pessoas dentro e fora dos bares colocasse em dúvida a manutenção do distanciamento social. Apesar do afrouxamento das regras ter sido bem-vindo por boa parte da população, há temores de que o governo britânico esteja excessivamente apressado em implementar as mudanças.

O Reino Unido é o terceiro país com o maior número de mortos por Covid-19, 44.305, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, atrás apenas do Brasil e dos Estados Unidos.