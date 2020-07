Espanha volta a confinar 70 mil pessoas na região da Galícia

O governo da Espanha anunciou neste domingo (5) que vai retomar o confinamento para os moradores da região de Galícia, no noroeste da Espanha, por causa do aumento de novos casos do novo coronavírus. Ao menos, 70 mil pessoas ficaram em quarentena na cidade de La Marina até sexta-feira (10). De acordo com as autoridades locais, a exceção é só para os trabalhadores de cidades vizinhas, mas terão que comprovar o motivo da saída.

O aumento de novos casos, segundo autoridades de saúde, aconteceu por causa dos bares reabertos na região, que levou ao acumulo de pessoas nos locais. A Galícia foi a primeira região da Espanha a sair do confinamento no início de junho. No sábado, a região da Catalunha a também anunciou o confinamento de 200 mil pessoas.

No total, a Espanha registrou, até o momento, 205 mil casos confirmados do novo coronavírus, com 28 mil mortes.