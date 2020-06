Coreia do Norte suspende planos de ação militar contra o Sul

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, suspendeu os planos de ação militar contra a Coreia do Sul, anunciou a imprensa estatal norte-coreana nesta quarta-feira, após vários dias de tensão na península. Kim presidiu na terça-feira uma reunião por videoconferência da Comissão Militar Central (CMC) que "suspendeu os planos de ação militar contra o Sul". O comitê também discutiu documentos com medidas para "reforçar a interrupção da guerra no país". Não ficou claro o motivo do recuo da Coreia do Norte, que havia intensificado os ataques verbais contra Seul.