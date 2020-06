Espanha encerra estado de emergência após três meses de restrições

A Espanha encerrou o estado de emergência na meia-noite de domingo, após três meses de restrições para controle da pandemia do novo coronavírus. A partir de ontem, os 47 milhões de espanhóis passaram a poder se mover por todo o país e pelo bloco europeu com a reabertura de fronteiras. As medidas de confinamento foram suspensas de forma gradual nas últimas semanas. A Espanha foi um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus no mundo com 245.938 casos e 28.322 óbitos.