Após o prior da crise de Covid-19, Espanha reabre escolas e casas noturnas

Estudantes voltaram às aulas em algumas áreas da Espanha nesta segunda-feira (8), e casas noturnas abriram em outra, graças a um novo relaxamento das restrições de isolamento. A Espanha, que sofreu um dos piores surtos de Covid-19 do mundo, impôs medidas de confinamento severas em março, mas vem reabrindo sua economia, duramente atingida, desde maio, e as regiões estão avançando em ritmos diferentes.

Algumas escolas da capital Madri reabriram nesta segunda-feira para os alunos do ensino primário, e os veteranos que se preparam para os vestibulares voltam nesta terça-feira (9). Outras regiões estão permitindo que alunos de faixas etárias diferentes retomem as aulas.

As crianças de todo o país receberam permissão de brincar fora de casa a qualquer hora do dia, o que lhes ofereceu algum alívio depois de meses isoladas. Um estudo recente mostrou que quase uma de seis crianças se sentiu deprimida com frequência durante a crise.

Os clubes noturnos reabriram na maior parte da Espanha, mas uma proibição amplamente ignorada à dança será vigiada para impedir infecções. As touradas também são permitidas, mas como o público será limitado a 400 pessoas, esses espetáculos serão financeiramente inviáveis por enquanto.