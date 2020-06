Washington tem maior protesto contra racismo e brutalidade policial

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Milhares de manifestantes se reuniram em Washington e outras cidades dos Estados Unidos no sábado (6) contra o racismo e exigindo reformas no sistema de Justiça, após a morte de George Floyd. Foi o nono dia de protestos na capital e o maior desde a morte de Floyd.

Os manifestantes se reuniram perto da Casa Branca, em frente a um prédio do Senado e em outros locais, como o Lincoln Memorial. Muitos correram também para o recém-nomeado Black Lives Matter Plaza, onde a frase foi pintada de amarelo em letras gigantescas. A prefeita do distrito de Columbia, Muriel Bowser, participou das manifestações no local. Restaurantes, bares e outros estabelecimentos abriam suas portas para manifestantes, oferecendo banheiros, água e lanches.

Manifestações ocorreram também durante todo o dia em outras cidades do país . Em Nova York, pessoas marcharam pelo Brooklyn agitando pôsteres caseiros e cantando "esta é a nossa revolução" e "nossas ruas". Manifestantes foram às ruas também em Los Angeles, São Francisco, Minneapolis, Filadélfia, Boston e Raeford, a pequena cidade onde Floyd nasceu.

Na sexta-feira (5), o governador da Califórnia, Gavin Newsom, pediu à polícia estadual que pare de usar a prática de estrangulamento. Já em Nova York, dois policiais foram acusados de agressão no sábado, após terem ferido, na quinta-feira, um manifestante de 75 anos.