Antiviral Remdesivir é autorizado para uso em pacientes com Covid-19 na Índia

Seguindo decisão da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão, a Índia autorizou o uso do medicamento antiviral Remdesivir para o tratamento de pacientes com a Covid-19. A Agência de Vigilância Sanitária da Índia permitiu que crianças e adultos com sintomas graves recebam cinco doses do medicamento. A droga será fabricada e comercializada pela norte-americana Gilead Sciences.

A aprovação ocorre após um novo estudo ter apontado que o antiviral ajudou na recuperação de pacientes com sintomas moderados da doença. No entanto, houve pouca diferença entre aqueles que receberam o tratamento durante cinco ou dez dias. Os primeiros testes com o remédio foram divulgados em maio e apresentaram uma redução no tempo de recuperação de pessoas com sintomas graves da doença.

Nesta terça-feira (2), segundo levantamento da Universidade norte-americana Johns Hopkins, a Índia registrava 207.085 casos - sendo 100.205 recuperados - e 5.829 mortes por Covid-19.