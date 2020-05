UE lança pacote de 750 bilhões de euros para reconstruir bloco após coronavírus

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia (UE), propôs, nesta quarta-feira (27), fazer um empréstimo de € 750 bilhões (cerca de R$ 4,5 trilhões) para financiar o que ela chamou de um "renascimento europeu". O documento foi apresentado pela presidente da comissão, Ursula von der Leyen.

Do valor total, maior que o PIB da Suíça ou da Argentina, dois terços seriam repassados aos países membros a fundo perdido, desde que atendam a quatro das cinco prioridades da UE: zerar emissões de carbono, digitalizar a economia, construir uma cadeia de suprimentos menos dependente de importações e manter o bloco como interlocutor relevante entre as duas grandes potências globais, China e Estados Unidos.

A quinta prioridade, de fortalecer a coesão da UE garantindo o desenvolvimento dos países menos ricos, seria ajudada pelos € 250 bilhões restantes, emprestados a países com condições de financiamento menos favoráveis no mercado - em programas anteriores, a comissão estimou que eles são 11 dos 27 membros do bloco.

Para viabilizar o empréstimo dos € 750 bilhões, a comissão propõe elevar o teto do Orçamento Plurianual Europeu, criando um colchão que serviria de garantia para os credores. O orçamento para os próximos sete anos (2021 a 2027) também seria o principal instrumento para repassar os recursos aos países, e a comissão quer reformular seus programas também na direção das prioridades.

Para virar realidade, a proposta - batizada de Próxima Geração - precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e enfrentar seu principal desafio: obter unanimidade no Conselho Europeu (que reúne os líderes dos 27 países do bloco).

Discussões sobre como arrecadar e distribuir os cerca de € 1,1 trilhão do orçamento já vinham polarizando os membros da UE no começo deste ano, antes que a pandemia de coronavírus atingisse com mais força o continente. Em fevereiro, o grupo de países chamado de 4 Frugais (Holanda, Suécia, Áustria e Dinamarca) pressionava para reduzir seus repasses, o que exigiria cortar benefícios de países do Sul e do Leste europeu.

Durante a pandemia, o debate ficou mais amargo e estridente com a oposição liderada pela Holanda aos chamados coronabonds: títulos de dívida comuns a todos os países da UE, para combater a crise do coronavírus.

Governos da Itália, da Espanha e de Portugal acusaram a UE de faltar com solidariedade em uma crise da qual não tinham culpa, e vários líderes chegaram a dizer que o bloco estaria condenado se não conseguisse concordar com um esquema de socorro que evitasse agravar a desigualdade entre os países.

Alemanha muda de posição influenciada pela França