Em resposta à decisão do governo do presidente do EUA, Donald Trump, de retirar os EUA de outro acordo importante de controle de armas - o Tratado de Céus Abertos -, a Rússia afirmou que a saída norte-americana é um golpe para a segurança europeia. Diplomatas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) afirmaram que haverá uma reunião de urgência nesta sexta-feira (22), para debater o assunto.