Hidroxicloroquina ou cloroquina até agora não se mostraram eficazes, diz OMS

O comando da Organização Mundial de Saúde (OMS) foi questionado no início de sua entrevista coletiva virtual desta quarta-feira (20) sobre a decisão do governo do Brasil de divulgar um protocolo do Ministério da Saúde que prevê o uso da cloroquina desde os primeiros sinais da Covid-19. Diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan começou a responder afirmando que toda nação soberana pode aconselhar seus cidadãos sobre qualquer medicamento, mas acrescentou: "A hidroxicloroquina ou a cloroquina até agora não se mostraram eficazes contra a Covid-19."