Itália reabrirá fronteiras aos turistas da Europa em 3 de junho

O governo da Itália vai reabrir suas fronteiras para turistas da União Europeia (UE) a partir do dia 3 de junho e removerá o isolamento obrigatório de 14 dias para visitantes estrangeiros na península, disseram fontes oficiais neste sábado (16). As fronteiras europeias do espaço Schengen estão fechadas atualmente.

As medidas foram anunciadas após a reunião de um Conselho de Ministros de cerca de 10 horas, realizado na noite de sexta para sábado, e presidido pelo chefe de governo, Giuseppe Conte. Serão aplicadas decisões "em conformidade com os vínculos derivados da ordem jurídica da União Europeia", afirmou o comunicado. Essas decisões poderão ser modificadas com base no "risco epidemiológico" no país, onde mais de 31 mil pessoas morreram vítimas do novo coronavírus.

O turismo é um dos principais setores da economia italiana e é responsável por cerca de 13% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

"A abertura das fronteiras italianas aos cidadãos europeus não apenas favorece o turismo, como também salva as colheitas com o retorno de cerca de 150 mil diaristas de Romênia, Polônia e Bulgária", disse um dos principais sindicatos agrícolas, o Coldiretti.

A partir de 3 de junho, os italianos também poderão viajar livremente por todo país, sem restrições, a menos que haja um novo surto da epidemia. (Com agências internacionais).