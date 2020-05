Lockdown no Chile começa nesta sexta-feira

O Chile decretou bloqueio total para a região metropolitana de Santiago, capital do país. A medida entra em vigor às 22h desta sexta-feira (15) e afetará 7,5 milhões de habitantes, que só poderão sair para comprar alimentos e remédios ou ir ao hospital. Para sair às ruas, os cidadãos terão que apresentar licenças temporárias individuais. Para trabalhar, será necessário um salvo-conduto. Todos os idosos do país com mais de 75 anos devem ficar em isolamento obrigatório.

O Chile, que há um mês registrava uma média de 400 novos casos diários, registrou nesta semana 2.660 casos em apenas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde chileno.

O país havia preparado um "retorno seguro" às atividades, mas a explosão de casos do novo coronavírus fez com que tivesse que mudar de rumo. Anunciado no dia 24 de abril, o Plano Retorno Seguro consistia em uma retomada gradual e por etapas das atividades e das escolas e universidades. À época, o país registrava pouco mais de 12 mil casos e 174 mortes. Nesta quinta-feira (14), os casos confirmados ultrapassavam os 37 mil, com 368 mortes.

Agora, com o dobro de mortes, o governo optou pelo lockdown. Para fazer cumprir a medida, 14 mil efetivos das forças armadas e da polícia estarão nas ruas para garantir o toque de recolher, vigente das 22h às 5h, e das medidas sanitárias de isolamento.