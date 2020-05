EUA tem 1,9 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Após dois dias de queda, os Estados Unidos registraram 1.894 mil mortes por coronavírus em 24 horas - entre terça (12) e quarta-feira (13) -, segundo contagem independente da Universidade Johns Hopkins. De acordo com a instituição, o país somava, nesta quarta-feira, 84 mil vítimas da Covid-19, com 1,38 milhão de infectados.

Os casos ativos, de acordo com o levantamento da universidade, ainda estão em mais de 1 milhão, e 230,2 mil pessoas se curaram. A nova disparada nos números ocorre depois de o país registrar, na segunda-feira (11) e no domingo (10), menos de mil mortes em 24 horas pela primeira vez desde o início de abril. O estado de Nova York continua sendo o epicentro da pandemia nos EUA, com 338,5 mil registros de infecções e 27,5 mil óbitos. Apenas na cidade de Nova York, 20,2 mil pessoas morreram de Covid-19.