Coronavírus: Itália decreta quarentena total

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, decretou nesta segunda-feira (9) o bloqueio da Itália como uma medida para conter a propagação do coronavírus (Covid-19), restringindo os deslocamentos no país. Conte disse a repórteres que as medidas adotadas apenas dois dias atrás em grande parte do Norte não eram mais suficientes e que teriam que ser estendidas a todo o país a partir desta terça-feira (10).