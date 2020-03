Argentina tem primeira morte por coronavírus na América Latina

A Argentina registrou a primeira morte por coronavírus na América Latina, informaram as autoridades de saúde do país na noite de sábado. Segundo comunicado divulgado pelo Ministério da Saúde argentino, o paciente tinha 64 anos, morava em Buenos Aires e já tinha outras doenças antes de ser infectado pelo vírus, como diabetes, hipertensão, bronquite e insuficiência renal. O homem apresentou os primeiros sintomas em 28 de fevereiro, após ter retornado de uma viagem à Europa.

Nos Estados Unidos, o número de mortos aumentou para, pelo menos, 19 no sábado, após a Flórida ter relatado as duas primeiras mortes na costa Leste e o Estado de Washington ter registrado novas mortes e um aumento de mais de 100 casos confirmados. Em Nova York, o governador decretou estado de emergência.

O governo do Irã, por sua vez, informou que o coronavírus matou mais 49 pessoas no país entre sábado e domingo. Com isso, o total de vítimas da doença em solo iraniano chegou a 194, com 6.566 casos confirmados. Há mais de 6,9 mil casos confirmados do novo vírus no Oriente Médio.