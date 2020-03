Coronavírus já atinge 70 países e deixa mais de três mil mortos

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os números atualizados na manhã desta quarta-feira (4) sobre o coronavírus (Covid-19) indicam 94.204 casos de infecção no mundo. Desses, 51.187 casos são de doentes que já se recuperaram. A doença já provocou 3.219 mortos em 70 países e territórios, a maioria na China.

A Coreia do Sul registrou 500 novos casos somente nas 24 horas entre terça e quarta-feira. A Espanha superou a barreira dos 150 infectados. A Itália, que tem o maior número de casos no continente europeu, contabiliza 107 mortes, 3.089 casos e 276 pessoas curadas pela doença.

governo italiano anunciou que vai fechar todas as suas escolas e universidades a partir desta quinta-feira Nesta quarta-feira (4), o. A medida é uma estratégia de contenção do coronavírus e se estenderá até meados de março.

O primeiro caso confirmado de contaminação pelo Covid-19 no Chile é de um médico pediatra de 33 anos, residente na cidade de San Javier, ao Sul da capital, Santiago. Ele viajou por cinco países da Ásia e da Europa (Cingapura, Indonésia, Malásia, Ilhas Maldivas e Espanha) em fevereiro, em uma viagem de lua de mel com a mulher, que também está isolada, em observação. O casal retornou ao Chile no último dia 25.