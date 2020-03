Pete Buttigieg desiste de candidatura democrata à Presidência dos EUA

Pete Buttigieg, 38 anos ,desistiu de disputar a candidatura democrata à Presidência dos Estados Unidos. O anúncio foi feito na noite desse domingo (1º), em um comício em South Bend, Indiana, cidade da qual o centrista foi prefeito.

A saída de Buttigieg da disputa democrata foi motivada pelo desempenho ruim nas primárias da Carolina do Sul, no dia anterior, a quarta ocorrida até então, que sinalizou a dificuldade dele em atrair eleitores negros e latinos, segundo o jornal The New York Times.

"Devemos reconhecer que, neste ponto da corrida eleitoral, o melhor caminho para manter a fé em nossas metas e ideais é unir nosso partido e nosso país. Assim, esta noite, eu tomo a difícil decisão de suspender minha campanha", disse Buttigieg no evento em Indiana.

Buttigieg foi o primeiro candidato abertamente homossexual a disputar as primárias presidenciais nos EUA. Ele venceu a primeira etapa da disputa, o caucus de Iowa, e ficou em segundo na votação seguinte, em New Hampshire, ambas de baixo peso eleitoral. Acabou perdendo apoio em Nevada e na Carolina do Sul.

Com a desistência dele, restam na disputa democrata Bernie Sanders, nome mais progressista do partido e que venceu duas primárias até aqui, Joe Biden, ex-vice-presidente e que ficou à frente na etapa do último sábado (29), Elizabeth Warren, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar e Michael Bloomberg.