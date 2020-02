Ainda indisposto, papa Francisco adia compromissos pelo 2º dia seguido

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O papa Francisco cancelou todos os compromissos marcados para esta sexta-feira (28), informou o Vaticano. Na quinta (27), quando ele já havia cancelado um compromisso, foi anunciado que o pontífice estava com uma pequena indisposição.

O motivo do adiamento dos compromissos pelo segundo dia consecutivo não foi divulgado pelo Vaticano. O porta-voz Matteo Bruni se limitou a dizer que Francisco está "ligeiramente indisposto" e trabalhará de sua residência.

Bruni ainda informou que o pontífice celebrou a missa da manhã na capela de sua residência em Santa Marta, no Vaticano. Além disso, Francisco recebeu pessoas, entre as quais estava o residente do Parlamento Europeu, David Sassoli.

Na quarta-feira (26), o papa havia mostrado sinais de que estava resfriado - sua voz estava rouca e ele tossiu durante um serviço religioso.

A preocupação com a saúde do pontífice decorre da recente explosão de casos de infecção pelo novo coronavírus na Itália. Até esta sexta-feira, mais de 650 pessoas já foram infectadas no país , que é o mais afetado na Europa pela epidemia.

Também gera apreensão o fato de Francisco não possuir parte de um pulmão, devido a uma cirurgia que fez em Buenos Aires, na Argentina, quando tinha 20 anos após ter contraído tuberculose, de acordo com o biógrafo Austen Ivereigh.