Carnaval em Porto Alegre: Cidade Baixa recebe 150 mil foliões em três dias

O Carnaval de Rua chegou ao quarto dia nesta terça-feira (25), com os blocos Império da Lã e Deixa Falar. Na segunda-feira (24), foram mais de 50 mil foliões no Circuito Cidade Baixa, conforme a organização do evento. Nos três primeiros dias de festa, mais de 150 mil pessoas aproveitaram a folia na praça Garibaldi.

A chuva rápida que caiu no final da segunda-feira (24) não atrapalhou a alegria do público. O bloco anfitrião da folia, o Panteras do Samba, oriundo do bairro Jardim Leopoldina, chegou com jeito de escola de samba, levando mestre-sala, porta-bandeira, passistas e bateria. No repertório, exaltou o samba, com muitas referências e homenagens a músicas e artistas renomados do Carnaval. Como nos outros dias, o trio elétrico se manteve estático, por razões técnicas e de segurança.

O evento terminou às 21h, atendendo à recomendação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). Não houve relatos de incidentes durante a festa oficial.

A programação do Carnaval segue no próximo fim de semana na praça Garibaldi. No sábado (29), às 14h, tem Bloco do Zé; às 16h30min, Do Jeito que Tá Vai; e às 19h, Areal do Futuro.

No domingo (1º), às 14h, tem Cia. do Trago; às 16h30min, Bloco do Fusca Azul; e às 19h, Bloco do Isopor.