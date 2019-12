Carrie Lam lança medidas para reverter recessão em Hong Kong

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, afirmou, nesta terça-feira (3), que os confrontos entre manifestantes e a polícia no último fim de semana reduziram as esperanças de que uma recente diminuição na violência permitiria que a economia do território se recuperasse. O governo lançará em breve uma quarta rodada de medidas para apoiar os negócios, proteger empregos e oferecer alívio econômico.