Evo Morales renuncia à presidência da Bolívia

O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou sua renúncia neste domingo (10) para pacificar o país, após semanas de protestos violentos contra os resultados da eleição presidencial de 20 de outubro.

Horas antes, o comandante das Forças Armadas da Bolívia, Williams Kaliman, havia pedido que Morales renunciasse ao cargo.

Pela manhã, Morales anunciou a convocação de um novo pleito eleitoral , depois que a Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmou em um relatório preliminar ter observado sérias irregularidades nos resultados da eleição de outubro.

Além disso, a Procuradoria-Geral da Bolívia anunciou hoje o início de ações legais contra juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do país por supostos "atos eleitorais ilícitos" e dois ministros de Morales renunciaram dizendo que suas decisões buscam ajudar na pacificação do país.