Evo Morales diz que direita tenta dar golpe de Estado na Bolívia

Candidato ao quarto mandato, o presidente da Bolívia, Evo Morales, disse, ontem, que há uma tentativa de golpe de Estado contra ele. "Denuncio ante o povo boliviano: está em processo um golpe de Estado. Ele foi preparado pela direita, com apoio internacional. Até agora, temos aguentado e suportado com paciência para evitar violência", declarou em entrevista coletiva.

Apesar das acusações, Evo não apresentou nenhuma evidência para sustentar seu argumento. "Não estamos em tempos de colônia. Vamos defender a democracia, o povo organizado recuperou a democracia. Quero dizer à direita boliviana: não sejam responsáveis pelo enfrentamento boliviano, não semeiem o ódio. Somos todos uma grande família", acrescentou.

O imbróglio da apuração dos votos

Dois métodos

No domingo, após o fechamento das urnas, o Tribunal Supremo Eleitoral começou a apuração usando dois métodos: somando os votos registrados em atas, que traziam os totais de cada mesa, e contando os votos um a um. Apenas os resultados do primeiro foram divulgados.

Empate técnico

Às 22h40min de domingo, com 89% das urnas apuradas, Evo tinha 45,7% contra 37,8% de Mesa - o resultado levaria a um segundo turno, cenário previsto por pesquisas de intenção de votos.

Apuração suspensa

Durante a noite, nenhum voto foi computado, e a contagem feita pelas atas foi interrompida. Na segunda-feira pela manhã, o tribunal afirmou que a apuração um a um mostrava resultados diferentes; o jornal oficial El Cambio publicou manchete dando vitória a Evo.

Nova contagem

Diante das divergências, a contagem passou a ser feita, novamente, pelo método um a um.

Retorno às atas

Na noite de segunda-feira, com 95,22% das urnas apuradas, Evo foi anunciado vencedor no primeiro turno com 46,86% dos votos, contra 36,73% de Mesa. O adversário não reconheceu os resultados das atas.