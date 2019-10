Johnson 'pausa' Brexit à espera de reação da União Europeia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, suspendeu, ontem, a adoção do Brexit à espera da reação da União Europeia (UE), depois que os deputados britânicos recusaram sua proposta para acelerar uma agenda para tornar efetiva a saída até o dia 31 de outubro. Johnson afirmou que vai pausar a tramitação até que o bloco decida se vai conceder ou não um novo adiamento do prazo de saída.

A declaração ocorre após a Câmara dos Comuns ter rejeitado a tramitação acelerada de um projeto de lei que transforma em legislação britânica o acordo fechado pelo líder conservador com a UE, em um movimento visto como derrota para o premiê e que o levaria a pedir uma nova extensão do prazo para o divórcio.

O premiê havia obtido sua primeira grande vitória parlamentar no caminho do Brexit depois que o Parlamento aprovou a medida para continuar examinando o projeto de lei apresentado por ele. Sua vitória, no entanto, foi eclipsada com a recusa à sua agenda acelerada para concluir a separação. Johnson havia advertido aos deputados britânicos de que, se rejeitassem sua agenda, ele retiraria seu projeto e tentaria obter eleições antecipadas.