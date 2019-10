Base para acordo do Brexit está pronta

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

As equipes negociadoras da União Europeia (UE) e do Reino Unido se reuniram mais um vez ontem, em Bruxelas, na Bélgica, em negociações para tentar desbloquear o Brexit, na véspera de uma cúpula europeia crucial para afastar o temido divórcio sem acordo em 31 de outubro.

"As bases fundamentais de um acordo estão prontas e, em tese, amanhã (nesta quinta-feira), poderíamos aceitar este acordo", disse o chefe do Conselho Europeu, Donald Tusk, antes de a cúpula acabar.

Uma fonte europeia afirmou que "ainda não há fumaça branca (indicando a conclusão do acordo)", mas que tudo está solucionado a não ser a aplicação do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) na Irlanda do Norte. "Está quase pronto, é muito promissor", disse a fonte.

Londres é da mesma opinião. Após um dia inteiro de negociação, que se estendeu até depois da meia-noite de terça-feira, "houve avanços, mas ainda há muito trabalho por fazer", afirmou um porta-voz do primeiro-ministro Boris Johnson.

O premiê reuniu seus principais ministros ontem e lhes disse que há "uma possibilidade de conseguir um bom acordo", completou seu porta-voz. "Há uma série de assuntos pendentes", admitiu.

O Brexit está previsto para 31 de outubro, mas Londres tem até sábado para conseguir um pacto com a UE. Caso contrário, deve pedir uma nova prorrogação, conforme imposto por uma lei do Parlamento britânico adotada em setembro.