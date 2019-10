Judeus zeram pecados em cerimônia tashlich

Netanyahu tem hoje mais um teste nas urnas

Israel realiza hoje a segunda eleição legislativa em cinco meses, com um tom de referendo a favor ou contra o premiê Benjamin Netanyahu, em que a influência dos religiosos pode ser fundamental. No domingo, em sua última cartada para consolidar sua base de eleitores nacionalista e conservadora, anunciou a legalização de um assentamento judaico na Cisjordânia, em uma última tentativa de. No país, o voto não é obrigatório e apenas cerca de 65% dos 6,4 milhões de eleitores parecem dispostos a sair de casa para votar.