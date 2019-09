Nível do mar sobe 2,5 vezes mais rápido no século XXI

O nível dos oceanos está aumentando 2,5 vezes mais rapidamente no século XXI, se comparado ao ritmo de elevação do século anterior. Essa é uma das conclusões de relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).

Pequenas ilhas ameaçadas de submergir e geleiras que desapareceram são alguns dos impactos das mudanças climáticas, já consideradas "irreversíveis" pelo grupo de especialistas em clima da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pelo relatório. Segundo o estudo, o nível do mar poderá subir mais de um metro até o ano de 2100 se for mantido o atual aumento das temperaturas globais.

Divulgado dias depois da Cúpula do Clima, em Nova Iorque, o relatório enfatiza que as medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa podem fazer grande diferença. Reduzindo essas emissões, as mudanças prejudiciais aos oceanos não parariam subitamente, mas diminuiriam.

De acordo com o informe da ONU, até meados do século, mais de 1 bilhão de pessoas viverão em áreas costeiras baixas, vulneráveis a inundações e a outros eventos climáticos extremos potencializados pela elevação do nível do mar e pelas alterações climáticas.